Coppa Italia, Samb in campo. E domenica si va Chieti

I trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D arrivano, forse nel momento meno indicato per la Samb. I rossoblù, infatti, dopo avere battuto l’Ancona, domenica sono attesi dall’insidiosa trasferta di Chieti. I neroverdi sono a due punti dalla capolista e pronti a tutto per riprendere la vetta del girone. Questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 14.30) l’undici di Ottavio Palladini è obbligato a scendere in campo in una manifestazione che alla resa dei conti non serve praticamente a nulla. Non dà alcuna chance di promozione e neppure la possibilità di un eventuale ripescaggio. Ma solo una finalità prettamente tecnica. E cioè dà l’opportunità a chi finora non ha avuto così tanti minuti nelle gambe di scendere in campo e dimostrare a tutti che hanno tutti i titoli per stare alla Samb. Ed a Palladini di valutare le possibili alternative tecnico-tattiche da adottare nelle gare di campionato. Quindi sarà il momento per i vari Semprini, Chiatante, Lulli, D’Eramo, Moretti, Toure, Tataranni, Bouah e forse anche per alcuni ragazzi della juniores di mettersi in mostra. Se al termine dei novanta minuti regolamentari lsa partita dovesse essere ancora in parità saranno i calci di rigore a decidere chi tra Samb e Vigor Senigallia accederà ai sedicesimi di finale. Il match sarà diretto da Francesco Scarati di Termoli (Palazzo-Azzariti). L’attenzione generale, comunque, è tutta rivolta alla gara con il Cheti. Già bruciati i 500 biglietti messi a disposizione dei tifosi della Samb dal club abruzzese per il settore ospiti. A seguito, poi, di un sopralluogo effettuato ieri mattina dalla Commissione Vigilanza di Pubblico Spettacolo del comune di Chieti, erano stati concessi ulteriori 150 tagliandi del settore Curva Ospiti. Ed anche questi sono stati bruciati nel giro di pochissime ore. Saranno quindi 650 i tifosi della Samb presenti all’Angelini di Chieti nel big match dell’undicesima giornata di andata. Ce ne sarebbero voluti almeno il doppio. Ma anche a Chieti c’è grande attesa per la gara con la Samb. E’ stata, infatti, come lo scorso anno, indetta la Giornata Neroverde (non varranno gli abbonamenti) ma ci sarà anche un prepartita a base di musica (diba al DJ set e Giusva Iannitelli) e con ospiti come Filippo Roma de Le Iene, la show girl e attrice Valeria Marini ed il dott. Giacomo Urtis, dermatologo e chirurgo plastico nonché opinionista ed esperto in numerose trasmissioni televisive. L’evento avrà inizio alle 13.30.

Benedetto Marinangeli