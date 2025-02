Coppa italia. Sansovino vince il derby, nuova sfida

Fa festa la Sansovino di Chini. La squadra del presidente Iacomoni resta in corsa per quello che potrebbe essere uno storico double. Già perchè la Sansovino si è aggiudicata il pass alla semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria nel derby contro l’Alberoro. Un successo maturato ai rigori visto che i rossoblù di Franchi hanno venduto a caro prezzo la propria pelle, sfiorando il colpaccio. L’Alberoro infatti, dopo aver colpito due traverse, è passato in vantaggio con Mattesini ad inizio ripresa. Il vantaggio è durato pochi minuti visto che al 59’ Ricci su rigore ha ristabilito la parità. Mattesini non è rimasto con le mani in mano visto al 70’ ha firmato il gol del sorpasso. Una rete che sembrava poter decretare la parola fine sull’incontro se non fosse stato par il nuovo pari ad opera di Ricci al 91’. Dal dischetto una miglior precisione (4-1) ha premiato la squadra di casa che adesso affronterà la Real Cerretese il prossimo 5 marzo in casa. L’altra semifinale sarà tra Atletico Maremma e San Giuliano.

Matteo Marzotti