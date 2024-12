Coppa Italia serie D. FolloGavo, rigori fatali

Si infrange col Livorno la corsa del Follonica Gavorrano in Coppa Italia. Al Malservisi-Matteini passano i labronici ai rigori dopo che l’incontro si era concluso sull’1-1. Prima frazione con diverse occasioni non concretizzate dalle due squadre. Al 19’ il Follonica Gavorrano va vicinissimo al gol con Pino e un’altra occasione per i biancorossoblù è al 36’: la punizione di Tatti si stampa sulla traversa. All’8’ della ripresa l’arbitro concede un calcio di rigore al Livorno sul contatto tra Scartoni e Frati. Lo stesso Frati realizza. Al 45’ il tiro di Zini dà l’illusione del gol: la palla colpisce il palo e viene poi deviata dal portiere. Al 47’ arriva il pareggio del Follonica Gavorrano: Morelli in mischia su calcio d’angolo trova la deviazione vincente.

FOLLONICA GAVORRANO: Romano, Morelli, D’Agata, Grifoni (27’ st Zini), Masini (1’ st Scartoni), Pino, Souare, Kondaj (44’ st Rosini), Tatti (27’ st Scartabelli), Lo Sicco, D’Este (36’ st Kernezo). All. Masi.

LIVORNO: Tani (47’ st Ciobanu), Fancelli, Siniega, Dionisi, Malva (27’ st Rossetti), Frati (35’ st Russo), Bellini (1’ st Hamlili), Arcuri, Brenna, Bonassi (1’ st Luci), Parente. All. Indiani.

Reti: 10’ st Frati rig., 47’ st Morelli.

Rigori: Brenna: gol. Pino: gol. Dionisi: gol. Zini: gol. Rossetti: fuori. Lo Sicco: traversa. Parente: gol. D’Agata: gol. Russo: parato. Souare: parato. Luci: gol. Morelli: parato.