Coppa Italia serie D. "Soddisfatto dalla Civitanovese»

"La prestazione di domenica mi ha soddisfatto in tutti i reparti e poi dobbiamo recuperare diversi giocatori". Lo dichiara Claudio Cicchi, dg della Civitanovese, a margine della vittoria contro la Fermana (3-1, ndr), valevole il passaggio del turno preliminare di Coppa Italia. Nei 90 minuti, il team di Sante Alfonsi ha avuto la partita in controllo, chiudendo il primo tempo sul 2-0, per subire la rete ospite su punizione nel finale di gara (47’st). Allo scadere, però, Toccafondi ha ristabilito le distanze. "La squadra – analizza Cicchi – si è espressa al meglio: dopo un primo tempo passato all’attacco, nella ripresa si è pensato più a gestire il risultato. Ho apprezzato la reazione dopo la rete ospite e in generale ho visto carattere e determinazione".

Va detto, però, che la compagine rivierasca ha iniziato la preparazione il 22 luglio, con l’organico quasi del tutto al completo, mentre quella gialloblù è una rosa ancora in divenire per via delle vicissitudini societarie e gli allenamenti sono partiti appena 10 giorni fa, ad opera del neo tecnico Bolzan. "Infatti – aggiunge l’esperto dirigente – sono convinto che la Fermana farà bene. Forse abbiamo peccato un po’ di ingenuità nell’episodio che ha portato alla punizione, ma non hanno mai tirato in porta".

A proposito del gol avversario: da segnalare il gesto sportivo dell’ex Ferretti, che ha deciso di non esultare alzando la mano verso i tifosi locali in segno di scusa. "Un gesto di rispetto verso i suoi ex tifosi, di cui deve andarne fiero". Tornando alla Civitanovese: "dobbiamo – ricorda Cicchi – recuperare molti giocatori su cui puntiamo molto, come il capitano Visciano, che non è ancora al top della condizione. Chimezie e Capodaglio dovrebbero tornare ad allenarsi già oggi, Giandomenico ha ancora qualche problemino ma è di poco conto". Su Padovani, Cicchi riprende le parole pronunciate dal tecnico Alfonsi a fine gara: "doveva subentrare nei 20 minuti finali, ma non è accaduto perché altri giocatori erano stanchi. Lo aspettiamo per la gara contro il Chieti (sempre Coppa Italia, ndr), che non sappiamo se sarà di sabato o domenica. Mercato finito? Avendo visto i ragazzi all’opera direi proprio di sì, se poi l’allenatore chiederà qualcosa il presidente non si tirerà indietro".

Si attendono i transfer del centrocampista Macarof e del secondo portiere Doello.

