Coppa Italia, Sestese al bivio. Oggi la semifinale in gara unica. E l’Antella rompe con Francini

Per la Coppa Italia di Eccellenza, oggi, alle 15, si gioca il turno di semifinale con gara unica, che vede impegnata la Sestese, l’unica formazione fiorentina rimasta in competizione. Pertanto, fari puntati allo stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino, con la squadra del tecnico Fabrizio Polloni (girone A) che affronta la Castiglionese allenata da Fani (girone B) per conquistare il posto per la finale regionale in programma il 22 gennaio allo stadio "Bozzi" delle Due Strade.

Per la Sestese si tratta di una sfida di cartello contro una Castiglionese bene attrezzata, che in campionato guida la classifica del girone B e punta l’obiettivo anche in Coppa. Un vero banco di prova per i rossoblù di casa che mirano a tornare ai massimi livelli del calcio dilettantistico anche nella categoria di Eccellenza. Per la formazione c’è massimo riserbo. Nella lista dei convocati, oltre ai due portieri Giuntini e Tognoni, figurano Biondi, Belli, Berti, Casati, Ciotola, Cirillo, Cucinotta, De Pugi, Dianda, Ermini, Manganiello, Giacomo e Lorenzo Matteo, Piccini, Pisaneschi, Pisaniello, Sarr e Safina.

Al seguito degli ospiti è prevista una nutrita presenza di tifosi che renderanno calda l’atmosfera. Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità, si procederà ai calci di rigore. Infine, arbitra Giannini di Pontedera, coadiuvato da Poggipolini di Empoli e da Lazzareschi di Lucca. Nell’altra semifinale fra Mobilieri Ponsacco-Massese, arbitra Monti di Firenze. Sempre a proposito di Eccellenza, è di ieri sera la notizia che l’Antella ha esonerato l’allenatore Francini. Il sostituto? Probabilmente si tratterà di una scelta interna.

Giovanni Puleri