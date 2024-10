Coppa Italia sfide cruciali. Dicomano-Luco, che show

Per la Coppa Italia oggi sono in programma le ultime gare del triangolare del 1° turno. Questo le partite odierne che si giocano in notturna con orari diversi. Firenze Ovest-C.S. Lebowski (ore 20,30) riposa Montelupo. Arbitro: Fracasso di Pisa. All’Ovest di Angiolini per proseguire la corsa in Coppa serve la vittoria con due gol di scarto. Classifica: Montelupo punti 4, Firenze Ovest 1, Lebowski 0.

Fiesole-Viaccia (ore 20,30) riposa Cubino. Arbitro: Iglio di Pistoia. Con l’entusiasmo ritrovato per la vittoria in campionato, il Fiesole pone tutte le proprie chance per la qualificazione. Attenzione: a parità di punteggio il Viaccia vanta una differenza reti maggiore: più quattro. Nel Fiesole rientrano Rachidi (nella foto), Roschi e Lombardi. Classifica Viaccia e Fiesole punti 3, Cubino 0.

Dicomano-Luco (ore 20,45) riposa San Piero a Sieve. Arbitro: Carnevali di Prato. Anche in questo accoppiamento per la qualificazione serve la vittoria. Essendo un derby la sfida si preannuncia molto interessante. Classifica: Dicomano e Luco punti 3, San Piero a Sieve 0.

Pontassieve-Settignanese (ore 20,30), riposa Audax Rufina. Arbitro: Erriquez di Firenze. Al Pontassieve per proseguire il percorso di Coppa basterebbe anche un pareggio. E’ probabile che il tecnico Guidi opti per un turnover inserendo Marucelli, Mengozzi e Mannini. Classifica. Pontassieve e Rufina punti 3, Settignanese 0.

Real Cerretese-Ginestra Fiorentina (ore 20,45) riposa Cerbaia. Arbitro: Briganti di Carrara. In questo triangolare si deve ancora giocare una partita: Cerbaia-Real Cerretese. La classifica attuale: Cerbaia punti 3, Ginestra F.na e Cerbaia punti 0.

Giovanni Puleri