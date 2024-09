Coppa Italia, si gioca Livorno-Grosseto. Malotti ha fiducia nella prestazione dei suoi

"La condizione non sarà idilliaca, ma non vogliamo fare una brutta figura. Noi siamo il Grosseto e non possiamo sottovalutare questo derby. Occorre scendere in campo con una mentalità vincente perché da domani si entra nel clima che conta". L’allenatore del Grosseto, Roberto Malotti, nella conferenza stampa al Centro Sportivo di Roselle, inquadra così il derby che andrà in scena stasera, inizio alle 21, con il Grosseto ospite del Livorno nel primo turno di Coppa Italia. I biancorossi, infatti, non saranno al completo perché dovranno fare a meno degli infortunati Marzierli e Sanyang e di Riccobono, Barlettani e Mobilio squalificati, mentre ci sarà il difensore Guerrini (2006) ultimo arrivato in casa biancorossa.

"La squadra deve dimostrare di essere il Grosseto – prosegue il tecnico fiorentino – e deve mettere in campo i progressi compiuti nella preparazione e nelle otto uscite disputate. Se non sarà così vorrà dire che abbiamo sbagliato qualcosa per cui ci sarà da lavorare: io, però, sono fiducioso nella prestazione dei ragazzi al di là del risultato che potrà scaturire dal match. Domani (ndr. oggi per chi legge) anche i più giovani avranno l’opportunità di mettersi in mostra". Per quanto riguarda il modulo che mister Malotti adotterà la risposta è sempre la solita. "Noi siamo pronti per seguire un’idea, un atteggiamento e non un modulo – prosegue il mister – e dobbiamo essere pronti ad adeguarci allo schema degli avversari. Non mi piace inquadrare la squadra in un unico modulo". Sollecitato dalle domante l’allenatore del Grifone allarga l’orizzonte. "E’ un errore di fondo considerare Grosseto e Livorno come le favorite perché sarà un campionato molto difficile dove ci saranno numerose sorprese perchè ci sono squadre molto attrezzate dal momento che si sono rinforzate".

Sullo schieramento potrebbero esserci novità in base a quello che si è visto in queste prime otto uscite stagionali nelle quali il tecnico ha dovuto ricorrere a schieramenti sempre diversi con giocatori che, poi, se ne sono andati. Fino alle 13 di oggi è attiva la vendita dei biglietti per il derby. I tagliandi Settore Ospiti saranno acquistabili in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 12 euro. Intanto in serata il Grosseto ha preso il giovane difensore centrale Daniele Bolcano (classe 2003), proveniente dal Trapani.

Paolo Pighini