Coppa Italia, Viareggio-Massese si giocherà senza tifosi ospiti

Viareggio (Lucca), 6 novembre 2024 – La società del Viareggio calcio ha comunicato che su ordinanza della questura di Lucca la partita di Coppa Italia del campionato di Eccellenza Toscana fra Viareggio e Massese del 13 novembre verrà giocata allo stadio Buon Riposo di Seravezza alle ore 15 ma è vietato l'acquisto dei biglietti a coloro che sono residenti nel comune di Massa. La vendita dei biglietti sarà effettuata il giorno della partita dietro presentazione di documento d'identità. Questa partita è stata inserita dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tra le gare rinviate all'esame del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) per l'applicazione di misure di rigore a causa della rivalità fra le due tifoserie. In passato sono stati comminati Daspo e ci sono stati disordini causati dai sostenitori.