Coppa Italia, vietato sbagliare. San Donato e Figline avvisate

Oggi in Coppa Italia si gioca il 1° turno di qualificazione a eliminazione diretta. Le gare di oggi alle 15.

San Donato Tavarnelle-Pistoiese (arbitro Barbetti di Arezzo). Sull’entusiasmo per il successo su i rivali del Siena, i gialloblù di Bonuccelli (nella foto) al ’Pianigiani’ ospitano gli arancioni della Pistoiese allenata da Domenico Giacomarro. La sfida si profila interessante e molto utile a perfezionare i meccanismi in vista dell’inizio del campionato di domenica. Il tecnico di casa potrebbe riconfermare gli stessi undici che hanno battuto il Siena, facendo affidamento sul davanti su Sylla, Doratiotto e il giovane Senesi. Anche Manfredi, Ascoli, Menga e Dema potrebbero trovare spazio nel corso della gara.

Aquila Montevarchi-Figline 1965 (arbitro Passarotti di Mantova). Al "Brilli Peri" il Figline di Tronconi farà l’esordio stagionale affrontando un derby abbastanza insidioso contro un’Aquila Montevarchi pronta alla sfida. Tutti i gialloblù sono a disposizione, compreso il difensore Leonardo Francalanci che torna a Montevarchi nelle vesti di ex. In attacco su punta molto sulla coppia Bruni-Mugelli. Nel Montevarchi il tecnico Lelli non potrà schierare gli infortunati Farini, Artini e Martinelli e lo stesso ex figlinese Ficini, squalificato. Nelle ultime ore i rossoblù hanno ingaggiato il difensore Franco Damiano, 2002, ex Siena.

Giovanni Puleri