Coppa Liguria Al 95’ fa gol il portiere, Mamas avanti

Si è chiusa l’altra sera in notturna la terza ed ultima giornata del primo turno di Coppa Liguria di Seconda categoria. Partite all’insegna dell’equilibrio e con la qualificazione in bilico fino alla fine. Iniziamo la disamina dal girone Q con la qualificazione che finisce nelle tsche al Vezzano per miglior differenza reti, nella classifica avulsa rispetto al Calcio Popolare Spezia e al San Lazzaro Lunense: le tre squadre si sono infatti trovate appaiate in testa con sei punti complessivi e con tre punti ciascuno negli scontri diretti. A Bottagna il Calcio Popolare Spezia si afferma per 2-0 ma come detto non basta per centrare la qualificazione. Vanno a segno al 2’ Conti e al 32’ Passaglia. Inutile anche la vittoria per 4-1 del San Lazzaro Lunense al ‘Cristoni’ con il Lerici. Lunensi in gol al 15’ con Ridondelli, 50’ con Scatinelli e al 69’ e al 91’ con una doppietta di Orlando. La rete della bandiera lericina al 75’ porta la firma di Gomez. Classifica finale girone Q: Vezzano punti 6 (differenza reti globale +3 e negli scontri diretti +1), Calcio Popolare Spezia 6 (differenza reti globale +3 scontri diretti 0), San Lazzaro Lunense 6 (differenza reti globale +2 negli scontri diretti -1), Lerici 0.

Nel girone R passa il turno il Mamas Giovani ma ci vuole un gol del...portiere a tempo scaduto per ottenerla. Al ‘Raso Scaramuccia’ di Levanto la sfida tra Monterosso Mamas Giovani si chiude sul 2-2. Rivieraschi due volte in vantaggio al 37’ con Simone Villa e all’82’ con Monti. Ospiti che replicano al 77’ con Parziale e al 95’ con il portiere Marco Rossi che, spintosi in area avversaria nell’ultimo assalto del match, segna di testa. Termina in parità anche la sfida del Tanca tra Rebocco e Ceparana che si chiude sull’1-1. Ceparana in vantaggio al 15’ con Maccioni, Rebocco che prima pareggia al 50’ con Launi e poi all’85’ colgono un palo con Pirina. Classifica finale girone R: Mamas Giovani punti 7, Ceparana e Polisportiva Monterosso 4, Rebocco 1. P.G.