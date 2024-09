Coppa liguria prima categoria. Colli Ortonovo fa poker alla Santerenzina. Biloni e Di Muri mettono le ali al Riomaior

In Coppa Liguria di Prima Categoria va fuori il Brugnato sconfitto per 2-0 sul campo del Segesta (gol del giovane Nassano e rigore di Di Dio) che nel Girone R farà a questo punto i conti col Casarza Ligure. Nel Girone T colpo del Riomaior: 2-1 a spese del Marolacquasanta nel match al ’Tanca’: il figlio d’arte Di Muri (il padre Augusto giocò nello Spezia e in Serie A) procura il rigore a Biloni e poi raddoppia su punizione; di Castellanotti il gol del Marola. Nel Girone U poker del Colli Ortonovo a danno della Santerenzina a Castelnuovo: a segno Musetti e Palagi, doppietta di Lorenzini. Classifiche. Girone R: Casarza e Segesta 3, Brugnato 0. Girone S: Cadimare e Riccò Le Rondini punti 1, Bolanese 0. Girone T: Romito e Riomaior punti 3, Marolacquasanta 0. Girone U: Colli Ortonovo 3, Iron Fox Amegliese e Santerenzina 0.