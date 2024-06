Coppa Panichi al Fiesole. Allievi B senza avversari

Gli Allievi B del Fiesole hanno vinto la terza edizione della Coppa Lido Panichi, torneo organizzato dall’Audax Rufina. In campo, oltre a Rufina e Fiesole, anche Floriagafir Bellariva, Virtus Firenze, Figline, Firenze Sud e Pelago. Il Fiesole si è imposto, in finale, 2-0 grazie alle reti di Federico Ferrara ed Elia Portanova al termine di una gara molto bella e combattuta. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0 il Fiesole, che lo scorso anno aveva vinto il campionato provinciale Giovanissimi, è riuscito a segnare due reti di ottima fattura ed ha conquistato la Coppa di questo torneo diventato un appuntamento importante di fine stagione. Nella finale per il terzo posto il Figline ha avuto la meglio sul Firenze Sud. Capocannoniere della Coppa Lido Panichi è stato Bryan Valencetti dell’Audax Rufina, società che ha organizzato il torneo in ricordo di Lido Panichi.

La rosa. Portieri: Samuele Bartolini e Niccolò Palchetti. Difensori: Tommaso Balducci, Niccolò Battini, Alessandro Forgione, Lorenzo Guarducci, Alessandro Mancini, Duccio Pacciani, Cosimo Pizzamano e Cosimo Spadaro. Centrocampisti: Neri Amerini, Cosimo Andreoni, Mirko Baldini, Giovanni Del Prete, Riccardo Martino ed Elia Portanova. Attaccanti: Samuel Bartoli, Niccolò Bordoni, Cosimo Ciullini, Federico Ferrara, Dario Ignesti, Samuele La Monica, Alessio Reali. Allenatori: Giorgio Iannaco, Nicola Scatarzi e Nicolò Baldi.

Francesco Querusti