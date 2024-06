"Coppa Passalacqua». Alta Maremma battuta dal Piombino

L’Atletico Piombino batte 3-0 l’Alta Maremma: con i tre punti fa il salto definitivo per prendersi il primo posto del girone D e il lasciapassare ai quarti di finale della" Coppa Passalacqua". L’Alta Maremma, insieme al suo numeroso e appassionato popolo, incassa la sconfitta restando in attesa dell’ultima gara, che deciderà la seconda qualificata del girone D. I giallonero di Vegliò scrivono un primo tempo concreto e dispendioso, falliscono l’occasione più ghiotta della frazione con Alban Emini (13’) il quale non inquadra la porta vuota dopo il doppio errore difensivo dei nerazzurri. Un errore pesantissimo. Il possesso dell’Atletico viene soffocato dalla tela di ragno costruita dai sistematici, raddoppi dei ragazzi di Vegliò. Nessuno si risparmia per la causa di fronte a un avversario certamente più solido e maturo. Questo porta ad una usura fisica molto importante. Nella ripresa, infatti, i "calabroni" pagano a caro prezzo la mancanza di benzina e il Piombino ne approfitta con tagliente cinismo e bravura tecnica. Il panorama cambia immediatamente. Dopo soli 3’ Vannini porta avanti l’Atletico (1-0). Al 13’ El Bouhlali brevetta un diagonale improvviso dalla destra la cui destinazione è l’angolino: 2-0. La formazione di Masullo è ormai padrona del campo, quella di Vegliò cerca invano di replicare. In mezzo al campo giganteggia Drame Sevigne Diagne, il numero 4 nerazzurro è argine faro della sua squadra. Al 24’ Regoli chiude i conti con il 3-0 finale.

ALTA MAREMMA: Borta, Angiolini, Cerreti (10’ st A. Rossi), Pelacani, Diani, Vigetti, A. Emini (27’ st Cipriani), Jusufi (30’ st Piatto), Soua (15’ st Khribech), Khadra, Kopsithi (44’ st Baldanzi). All. Vegliò.

ATLETICO PIOMBINO: Caggiari, G. Rossi, Mitcul, Diagne, Rincon (18’ st T. Baldassarri), Campani, Colombo, Patara (21’ st F. Baldassarri), Regoli (33’ st Salvadori), Vannini (42’ st G. Marchettini), El Bouhlali (27’ st Condina). All. Masullo.

Reti: 3’ st Vannini, 13’ st El Bouhlali, 24’ st Regoli.