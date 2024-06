Coppa Passalacqua. FolloGavo in semifinale

Il Follonica Gavorrano si prende il titolo per partecipare alle semifinali della Coppa Passalacqua. L’Alta Maremma, nonostante la sconfitta per 4-1, non demerita. Risultato forse troppo severo nei numeri.

Le prime conclusioni sono di Pelacani al 10’ e di Kopsithi al 13’. I rossoblù ci arrivano un minuto dopo a passano in vantaggio con Criscuolo freddissimo a deviare alle spalle di Borta. L’Alta Maremma accusa il colpo e al 19’ Scartabelli raddoppia. Al 42’, però, su azione da calcio d’angolo Seljmanil dirotta la sfera in rete, 2-1. Al 48’ però Pallini approfitta di un errore difensivo e infila in diagonale: 3-1 e riposo.

La seconda frazione vive sulle respinte di Borta, i tiri di Jusufi deviati da Uccelletti nel periodo di massimo sforzo dell’Alta Maremma, la punizione di Cipriani messa ancora in corner da Uccelletti. Si chiude al 41’ con il frizzante contropiede finalizzato da Piazza.

FOLLOGAVO: Uccelletti, Milano, Stefanini, Giovannucci, Cionini, Pimpinelli (1’ st Picci), Moroni, Criscuolo (48’ st Artino), Pallini (19’ st Vuturo), Piazza (44’ st Calvi), Scartabelli (43’ st Miccoli). All. Pagliarini.

ALTA MAREMMA: Borta, Angiolini, Cerreti (8’ st Norgini), Pelacani, Seljmanil, Diani, Kopsithi, Jusufi (44’ st Piatto), Emini (37’ st Cipriani), Khadra (25’ st Khribech), Rossi (16’ st Soua). All. Vegliò.

Reti: 14’ Criscuolo, 19’ Scartabelli, 42’ Seljmanil, 48’ Pallini; 41’ st Piazza.