Coppa Passalacqua. Il Follonica Gavorrano cala il tris. Sconfitto tre a uno il Venturina

Nell’esordio del girone B della Coppa Bruno Passalacqua il Follonica Gavorrano batte il Venturina 3-1. Risultato sostanzialmente giusto corredato da spettacolari realizzazioni, condito da manovre tecnicamente apprezzabili. Il vantaggio dei ragazzi di Pagliarini arriva al minuto 7 con Pallini lesto a mettere dentro dopo che Donati era riuscito a respingere due conclusioni consecutive e ravvicinate, 1-0. Trascorsi sei minuti Bellini si prende la scena con una spettacolare semi rovesciata, cross da destra ad opera di Poli, che non lascia scampo a Uccelletti, 1-1 e tanti applausi. Il Folgav non si scompone, breve intervallo e al 18’ ritrova il vantaggio. Piazza raccoglie un rinvio difettoso della difesa, si coordina lasciando partire una conclusione ad effetto, che spegne la sua corsa in fondo alla rete, 2-1 e nuove acclamazioni del pubblico. Non cala l’impegno del Venturina il cui gioco resta sempre acceso offrendo sprazzi di buon calcio, il Folgav tiene il volante stando attento alle ripartenze dei bianco azzurri, i quali, al minuto 29, non approfittano di un disimpegno troppo allegro con Poli che spara alto. La ripresa si apre con la conclusione secca e precisa di Criscuolo, che batte Donati, 3-1. Pur accusando il pugno, il Venturina non smarrisce ordine e geometrie. Il Folgav al 30’ spezza l’assedio, non troppo efficiente, dei bianco azzurri e Moroni colpisce il palo. Negli ultimi minuti il Venturina va in gol, ma l’arbitro annulla per carica al portiere.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Milano, Stefanini, Giovannucci, Miccoli (1’ st Picci), Cionini, Moroni (47’ st Sorvillo), Criscuolo, Pallini, Piazza (36’ st Calvi), Vuturo (44’ st Artino). A disposizione: Comparini, Pimpinelli, Cozzatelli, Agafitei, Scartabelli. All. Pagliarini.

VENTURINA: Donati, Canessa, Tassi, Pontilunghi, Calò, Lolini, Poli, Sovran (31’ st Bicocchi), Palmisano (40’ st El Allali), Larini (15’ st Guazzelli), Bellini (25’ st Guidi). A disposizione: Cavaglioni, Ulivieri. All. Giacomini.

Reti: 7’ Pallini, 13’ Bellini, 18’ Piazza; 9’ st Criscuolo.