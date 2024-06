"Coppa Passalacqua». Tra Nuova e Roselle finisce uno a uno

Nuova Grosseto Barbanella e Roselle pareggiano 1-1 e così festeggia l’Alta Maremma che si qualifica ai quarti di finale. Questa era l’ultima partita del girone D della Coppa Bruno Passalacqua, con l’Atletico Piombino che, a quota 7 punti, era già passato ai quarti e con l’Alta Maremma a quota 4 punti che era insidiata dalla Nuova Grosseto a quota 2. Il Roselle però, seppur già eliminato e a quota zero, ha reso onore al torneo, giocando una partita di tutto rispetto e chiudendo la propria esperienza con un pareggio. La sfida è stata equilibrata con le due formazioni che si sono sfidate a viso aperto. La formazione di mister Biagiotti aveva la possibilità, in caso di vittoria, di mettere la freccia e superare l’Alta Maremma qualificandosi così per i quarti di finale, ma sulla propria strada ha trovato il team di Camilletti, che ha voluto onorare al meglio il proprio impegno. Corsa, grinta e determinazione hanno condito la prestazione del Roselle che cancella così lo zero nella propria classifica del girone D. Le reti sono state segnate da Benetello e Muscari. La classifica: Atletico Piombino 7, Alta Maremma 4, Nuova Grosseto Barbanella 3, Roselle 1. Adesso la competizione si ferma per alcuni giorni in attesa dei quarti di finale della competizione fissati da domani a giovedì.

NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli, Batzu, Solari, Tarassi, Sabatini, Bruni, Penco, Coppolecchia, Benetello, Esposito. A disposizione: Di Lorenzo, Bandiera, Galli, Culicchi, Fedi, Fabbrucci, Barneschi, Curti, Gargani. All. Biagiotti.

ROSELLE: Menicagli, Scotto, Nazzarri, Marconi, Dalla Monta, Malerba, Marconi, Marras, Cerbone, Momini, Muscari. A disposizione: Cutrupi, Ricci, Menchetti L., Menchetti A., Caprini, Tanzini, Mariottini, Temperani. All. Camilletti.

Arbitro: Alessio Argenti coadiuvato dagli assistenti Diana e Ginanneschi.

Reti: Benetello, Muscari.