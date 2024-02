Coppa, primi verdetti. Già qualificate in quattro

Terza giornata di gare alla Viareggio Cup e seconda nel girone A, dove ci sono già le prima quattro squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Si tratta di Sassuolo, Fiorentina, Beyond Limits e Honved Budapest che sono a punteggio pieno dopo due partite.

Sassuolo-Westchester United

6-1

Reti: 19’ pt. Gjyla rig. (S), 20’ Maricic (W), 35’ Danciutiu (S), 38’ Danciutiu (S), 44’ Danciutiu (S); 34’ st. Negri (S), 45’ Negri (S).

Galatasaray-Lucchese 1-1

Reti: 12’ pt. Dilek (G), 15’ Riad (L).

Fiorentina-Carrarese 3-0

Reti: 18’ pt. Ofoma (F), 20’ Padilla Mendoza (F); 8’ st. Padilla Mendoza (F).

Stella Rossa-Beyond Limits 0-3

Reti: 18’ st. Adegboyega (B), 26’ Cole (B), 38’ Ayodele (B).

Honvéd Budapest-Pontedera 2-1

Reti: 45’ pt. Sebastien (H); 15’ st. Coviello (P), 46’ Gyenes (H).

Ibrachina-Alex Transfiguration 3-5

Reti: 19’ pt. Madubuko (A), 26’ Madubuko (A), 31’ Kilani (A), 37’ Piovezan (I), 42’ Enrique (I), 46’ Nwachukwu (A); 13’ st. Madubuko (A), 24’ Gabryel (I).

Il programma. Oggi si torna in campo, senza sosta, col quarto giorno di fila di gare nel torneo maschile Under 18: si giocherà la 2ª giornata del gruppo B con tutte le gare alle ore 15 tranne una che inizia alle 14.30. Nel girone 4 Empoli-Imolese a “Monteboro” (Empoli) e Melbourne-Ojodu City al “Bibolini” di Lerici (località Falconara). Nel girone 5 Torino-Uyss New York a Ricortola (Marina di Massa) e Rukh-Centre National Brazzaville al Marco Polo Sports Center di Viareggio (questa è l’unica che inizia alle 14.30). Nel girone 6 Rappresentativa Serie D-Avellino al “Biagioli” di Empoli e Jóvenes Promesas-Mavlon al “Martini“ di Viareggio.

Torna in campo oggi anche il quadrangolare femminile Primavera che, dopo il giorno di riposo, avrà questo programma della 2ª giornata del girone unico: alle 15 Milan-Livorno al “Duilio Boni” di Carrara (località Fossone) e Westchester United-Rappresentativa Lnd Under19 al “Buti“ di Santa Croce sull’Arno.