Coppa Seconda categoria. Quattro maremmane passano il turno

Cinigiano, Campagnatico, Roccastrada e Sorano passano il turno di Coppa Toscana di Seconda categoria. Il Cinigiano ha battuto 4-3 ai calci di rigore il Marina dopo che l’incontro era terminato 1-1. MARINA: Calcagno, Guerrieri, La Spia, Tostelli, Trombini, Gorelli, Cozzolino, Pastore, Benocci, Naso, Cervetti. A disposizione: Leye, Minucci, De Luca, Baldin, Tozzi, Maiorano, Tenerini. All. Chinellato. CINIGIANO: Laudicino, Forni, Colli, Biancalani F., Vigni, Sclano, Emiliani, Gelso, Di Franco, Bouchallikh, Gobbi. All. Margiacchi. Reti: 7’st Gelso, 45’st Baldin. Successo casalingo per 3-1 per il Campagnatico contro l’Intercomunale Santa Fiora: sfida che i ragazzi di Manzella hanno recuperato dopo essere passati in svantaggio. Il Santa Fiora si era portato in vantaggio ma poi è stato ripreso dai gol di Galloni, Addis e Valentini. CAMPAGNATICO: Pecchi, Tronchi, Lupi, Mazzi, Cocciolo, Addis, Lupetti, Coralli, Anselmi, Galloni, Iacobucci. A disp. Valentini, Amorfini, Catella. All. Manzella. SANTA FIORA: Rosati, Pizzetti, Cortini, Fabbrini M., Sbrolli, Shtjefni, Savelli, Benanchi, Ronca, Pomi, Barrera. All. Coppi. Reti: 11’ Pomi, 32’ Galloni, 41’ Addis, 45’st Valentini. Successo esterno per 2-1 per il Roccastrada sul campo del Castelnuovo val di Cecina. CASTELNUOVO: Ghelardini, Tortorici, Mancini, Giordani, Malossi, Serenari, Cerri, Raglianti, Rimini, Cascinelli. All. Vesciano ROCCASTRADA: Navarra, Subissati, Perfetto, Kacka, Guiggiani, Mazzuca, Nelli, Ferrandi, Boncioli, Vacchiano, Belardi. A disp. Comparini, Mureddu, Cosimi, Potini, Boschi, Giagnoni. All. Biagetti. Reti: 20’st Vacchiano, 23’st Tortorici, 35’st Giagnoni. Vittoria per 3-1 del Sorano sul Manciano. SORANO: Zampilli, Baccelli, Rubeca, D’Alessio Filoni, Zolla, Saccarelli, Guidozzi, De Nicola Nuvola Marcomeni. A disp. Silvestri, Menci, Comastri, Dozi, Saleppico, Radicetti. All. Viviani. MANCIANO: Comi, Stauncic, Paliciuc, Mecucci, Bruni, D’Errico, Pifferi, Berna, D’Angiolella, Fastella, Moioli. All. Maggio. Reti: Bisozzi, Rubeca, Radicetti, Nuvola.