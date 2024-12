Coppa terza categoria. Tuscar-Pietraia, si riparte dallo 0-0

La delegazione aretina della Lnd ha ufficializzato con l’ultimo bollettino la data di Tuscar-Pietraia, semifinale di Coppa Provinciale di Terza categoria che si era giocata lo scorso 13 novembre e terminata sullo 2-2. Un pari che anzichè produrre i calci di rigore, come deciso nel primo bollettino ufficiale della stagione, aveva visto squadre e direttore di gara rientrare negli spogliatoi. Una disattenzione che ha prodotto così la decisione e la necessità di ripartire dallo 0-0 e giocare nuovamente l’incontro. Appuntamento, anche in questo caso come accaduto lo scorso 13 novembre, nell’impianto sportivo di Pieve al Toppo con calcio di inizio alle 20.45 mercoledì prossimo (11 dicembre). La vincente accederà alla finale dove è intanto già approdata la Faellese dopo aver vinto contro il Badia a Roti lo scorso 13 novembre. Tra pochi giorni quindi la ripetizione di un incontro che metterà in palio il pass per la gara che andrà ad assegnare il primo titolo di questa stagione per il torneo di Terza categoria.