Coppa Toscana Atto finale. Carrarese Giovani sorprendici!

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi alle 15, allo stadio “Bozzi“ di Firenze, va in scena l’ultimo atto della Coppa Toscana di Seconda Categoria tra Carrarese Giovani e Fonte Belverde. Chi vincerà riceverà dalle mani del presidente regionale della Figc Paolo Mangini l’ambito trofeo. Comunque vada per la squadra gialloblù sarà sempre un evento straordinario, perché nella sua storia si trova per la prima volta ad affrontare una finale che se vinta gli spalancherebbe le porte della Prima Categoria. In estate nessuno avrebbe scommesso sulla squadra allenata da Massimiliano Incerti come finalista della Coppa Toscana. E invece la Carrarese Giovani, per la gioia del presidentissimo Giulio Dell’Amico e del suo nutrito numero di supporter, ha realizzato questo piccolo grande capolavoro.

"Occorre immediatamente cancellare la splendida giornata di domenica e ricaricare quanto più possibile energie fisiche e mentali per affronatre al meglio al squadra senese. Le partite secche sono ricche di imprevedibilità, fatte di variabili tecniche ma soprattutto mentali dovremo essere bravi a ricordarci che tutto dipende da noi".

Probabile formazione: Magnani, Conti, Bertipagani, Ragonesi, Agnesini, Zuccarelli, Canesi, Aghey, Micheli, Papi, Biasci. Se al termine dei 90’ minuti, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i calci di rigore.