Coppa Toscana di Seconda categoria. Quattro sfide con tante incertezze

Quattro sfide di Coppa Toscana di Seconda categoria per uno spezzatino di incontri. Dopo la fase a gironi da cui sono venute fuori le vincenti di triangolari e accoppiamenti, oggi è tempo di trentaduesimi di finale. Si parte alle 16.30 con il Roccastrada del neo tecnico Giulio Biagetti che sarà sul campo del Castelnuovo Val di Cecina. Trasferta insidiosa per i biancorossi che non hanno ancora trovato la quadratura della squadra. Alle 18.30 invece ennesimo derby delle colline, con Sorano-Manciano che si giocherà in casa dei biancocelesti, vogliosi di vincere e passare al turno successivo. Alle 20.30 invece due incontri. A Marina si gioca la sfida con il Cinigiano, attuale leader del girone M. La squadra di Margiacchi finora ha vinto 5 sfide su 5, ma oggi dovrebbe operare turnover. Allo stesso orario si giocherà anche Campagnatico Arcille-Intercomunale Santa Fiora: padroni di casa in buona forma, amiatini invece che hanno iniziato con diverse difficoltà quest’anno il campionato.