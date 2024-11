Coppa Toscana. In campo il Pescia e Casini Spedalino

Per due formazioni nostrane si prospetta un "mercoledì da leoni": c’è la Coppa Toscana a reclamare attenzione. Partendo da quella di Prima Categoria: stasera l’Atletico Casini Spedalino se la vedrà in trasferta contro il Città di Capannori (20:30). Dopo un avvio claudicante, coach Marchiseppe sembra aver trovato la quadratura del cerchio, come testimoniato se non altro dalle ultime uscite e va quindi in cerca di conferme per approdare agli ottavi. E poi, per la coppa di Seconda Categoria, c’è il Pescia che deve recuperare la sfida esterna con la Morianese (14:30): i pesciatini sono secondi in campionato nel girone B e sin qui stanno mantenendo standard di rendimento elevati. Chissà che un eventuale approdo ai sedicesimi non possa garantire ulteriore spinta.