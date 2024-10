Coppa uiSp. I due team Underdogz e Barracuda vanno a braccetto al comando del girone F

Prima settimana di Coppa Uisp, con le due finaliste della scorsa stagione, Atletico Barbiere e Barbagianni Carrozzeria Tirrena, già qualificate al turno successivo. Sei i gironi i cui sono suddivise le squadre. Nel gruppo A comanda il Baraonda, che piega 8-4 il Podere Curtatone, sfruttando i gol del tandem Brizzi-Mariotti. Grande equilibrio in Calcio Shop-Tpt Pavimenti, con il match che si conclude con un 5 a 5 finale. Nel girone B i Rigattieri di Fallani iniziano con una vittoria torrenziale: 14-1 contro l’Angolo Pratiche. Bene anche il Bivio di Ravi, con i tris di Ammalati e Pagano che producono l’11 a 5 sul neoiscritto Sant’Anna di Mirko Pieri. Nel gruppo C Leonardo Nanni e Salvini firmano il successo dello Sciangai sul Ristorante Celeste di Di Meo, mentre l’Fc Abitando la spunta di misura (5-4) contro il Car Cente. Nel girone D partenza più che convincente per gli Sbronzi di Riace, spinti da Batistoni, Raia, Brizzi e Russo che hanno la meglio 11 a 4 sull’Endurance Team di Meattini. Tre punti anche per il Cassai Gomme: il poker di Stefani indirizza l’ 8-2 nei confronti dell’Ac Campetto. Nel gruppo E, invece Neri e Salerno sono le armi in più dei Celestini nel match contro il Montalcino, chiuso sul 9-3; rinviata invece per maltempo la gara tra Vets Futsal e Foot Jolly.

Nel girone F Underdogz e Barracuda vanno a braccetto al comando: i poker di Ferrini e Mucci lanciano il team di Alessandrini nel 12-6 sulla new entry Poggione, mentre Miserocchi e compagni si gettano nell’avventura del calcio a 5 dopo tanti anni di calcio a 8. L’inizio è più che promettente con il 4-2 sull’Immobiliare Rossi (Ortis 2), con Ceccherini " man of the match".