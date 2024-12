Coppa Velez. Biancorossi, due gol per battere lo Young

Stesso copione della partita di Coppa Italia persa in casa con l’Inedit, ma risultato opposto per il Rimini in Coppa Velez, la competizione che mette a confronto le squadre emilio-romagnole di serie C1, C2 e D. Contro lo Young Santarcangelo i biancorossi (2-0), come contro l’Inedit, dominano la partita sprecando troppo e così solo nel recupero del primo tempo l’iraniano Rezaeikohan sblocca il risultato. I biancorossi nella ripresa non affondano il colpo e così ci vuole un super Ciappini per impedire il pareggio agli ospiti. Poi nel finale il raddoppio di Oddone. Rimini: Ciappini, Cavina, Muratori, Caputi, Fabbri, Oddone, Vitali, Carbonari, Sabir, Cerquetella, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Screti. Santarcangelo: Maraia, Michelotti, Giacalone, Trematore, Boschetti, Ceccaroni, Gobbi, Lisi, Ramberti, Carrasco, Hidri, Montanaro. All.: Donini.