Correggese, niente da fare. Montecchio ko nel finale

Mercoledì negativo per le reggiane dell’Eccellenza: ha vinto soltanto il Rolo, battendo però un’altra reggiana; è finito, infatti, 3-1 il derby con la Bagnolese, grazie alle firme di Serroukh (rigore), Budriesi (incornata su corner) e Lotti. Per Bagnolo gol di Daniele Calabretti e numeri sempre più negativi: ultimo posto con 8 punti, e 26 sconfitte su 30 gare. Il Rolo, così, sale a 38 punti, a +4 sui playout, un margine non definitivo ma non irrilevante.

Poi tutte sconfitte per le compagini di casa nostra: era difficile per il Montecchio con la seconda della classe Terre di Castelli, ma l’1-0 decisivo di Hoxha per i modenesi è arrivato solo al minuto 81. Mancano quattro turni e i giallorossi hanno bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili. Negli ultimi quattro turni saranno determinanti gli incontri con Bagnolese (ultima), Faro Coop (penultima), e Fabbrico (con 39 punti è messo meglio in graduatoria). Caduta fragorosa per il Brescello/Piccardo, che nel bolognese ha perso con un tondo 3-0 col Calcio Zola. Reti di Tonelli e Cugino (doppietta); il Brescello rimane a +6 sui playout, e a -8 dai playoff. È, però, al terzo kappao consecutivo. Arduo togliere punti alla capolista Cittadella Vis Modena, che e a quattro turni dal gong finale è a +6 sulla seconda: i modenesi del guardiano ex Reggiana Davide Narduzzo (nella foto) hanno superato per 2-1 una volenterosa Correggese. A segno Guidone e Caesar Tesa, mentre per i reggiani timbro di Cappelluzzo. La Correggese sognava di mettere nel mirino il secondo posto, ma ora è complicato: difficile rimontare sei punti alla seconda forza del torneo Terre di Castelli. Anche in Virtus Castelfranco-Fabbrico la lancetta della vittoria pende sull’asse modenese. Un 3-2 per la Virtus con Ferrara (due volte) e Giordano, mentre per il Fabbrico acuti di Zampino (rigore) e Bassoli, che non sono bastati per pareggiare. Mancano quattro partite alla fine del torneo.

Classifica: Cittadella Vis Modena 74, Terre di Castelli 68, Correggese 62, Nibbiano & Valtidone 57, Virtus Castelfranco 48, Agazzanese 45, Colorno 44, Brescello/Piccardo 40, Real Formigine 40, Fabbrico 39, Rolo 38, Calcio Zola 34, Salsomaggiore 34, Fidentina 32, Montecchio 32, La Pieve Nonantola 29, Faro Coop 27, Bagnolese 8.