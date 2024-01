Correggese, vinci e prenditi il secondo posto

Sempre Eccellenza e Promozione in campo per la seconda di ritorno con l’aggiunta delle Coppe rispetto ad una settimana fa (ore 14.30). Ancora in sosta i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria che riprenderanno fra sette giorni coi rispettivi gironi discendenti.

Trappole in trasferta per il duo di testa Vianese-Bibbiano/San Polo nel girone B di Promozione: i rossoblù, che ritrovano lo stopper Coli, dovranno adattarsi al sintetico della verdissima ma penultima Next Gen Terre di Castelli. Derby invece per il Bibbiano/San Polo, reduce dall’aggancio in vetta, che affronta un Vezzano assetato di punti. Osservato speciale il giovane attaccante Rozzi (2004), decisivo nelle ultime due sfide con altrettanti pesanti gol ed ex di turno; fra gli ospiti di nuovo a disposizione il fantasista Cilloni e lo stopper Bonacini.

Nella Serie A dei Dilettanti match ad alta quota al "Borelli" per la Correggese che punterà al sorpasso sul Terre di Castelli, attualmente in seconda piazza. Viaggia nel modenese la Brescello Piccardo che deve interrompere una serie senza hurrà di 5 gare nel duro esame contro una Virtus Castelfranco in striscia positiva da ben 15 match. Gasato dal blitz sul Fabbrico, il Montecchio deve continuare a mietere punti nel suo fortino del "Notari" contro una Fidentina penultima, ma in netta ripresa grazie a due successi in stecca. Scontro diretto anche per il Rolo che attende la matricola Zola Predosa per girare pagina dopo il kappao col Nibbiano maturato al 100’.

Dopo il rinvio causa pioggia di domenica scorsa, debutto nel nuovo anno per Boretto e Riese: i biancazzurri ricevono la maglia nera collecchiese Cervo e vedranno l’esordio in panca del nuovo trainer Sandro Melotti, subentrato al collega Ennio Botta durante la pausa natalizia. Lunga trasferta per la Riese ospite della Bobbiese, terza forza del lotto che ha esultato a San Martino in Rio. Primo impegno in trasferta, avversaria di turno la Pontenurese, per mister Marco Iotti che col suo Luzzara ha centrato due hurrà consecutivi fra le mura amiche. Fari sulla Coppa di Prima categoria dove tiene banco il derby fra una Povigliese con le porte girevole nella sessione di mercato e un Daino Santa Croce quasi immutato. In scena anche il Quattro Castella che si misura coi big parmensi del Solignano, avversari anche domenica prossima in campionato a campi invertiti e reduci dal cambio di mister durante la sosta con timone affidato a Matteo Bonazzi. In caso di parità, si procederà direttamente coi rigori. Finale platonica in Seconda categoria fra Cerredolese e Barcaccia, visto che entrambe hanno già il pass per la fase regionale; i toanesi sono privi degli squalificati centrocampisti Koduah e Mazzacani. La parità farà scattare i supplementari ed eventualmente i penalty.

Il programma

Eccellenza

Colorno (22)-Fabbrico (23); Correggese (36)-Terre di Castelli (38); Montecchio (21)-Fidentina (12); Rolo (20)-Zola Predosa (21); Virtus Castelfranco (38)-Brescello Piccardo (27).

Promozione

Girone A: Bobbiese (33)-Rolo (20); Boretto (19)-Cervo (14); Campagnola (22)-Noceto (22); Castellana Fontana (24)-Sammartinese (21); Pontenurese (23)-Luzzara (23).

Girone B: Atletic Progetto Montagna (6)-United Carpi (31); Baiso/Secchia (32)-C.Rangone (19); Next Gen Terre di Castelli (8)-Vianese (44) sul sintetico di Castelvetro; Vezzano (22)-Bibbiano/San Polo (44); Virtus Camposanto (21)-Sporting Scandiano (28).

Coppa Emilia Prima categoria Ottavi di finale: Daino Santa Croce-Povigliese; Quattro Castella-Solignano.

Coppa Emilia Seconda

Finale provinciale: Cerredolese-Barcaccia sul sintetico della FalkGalileo.