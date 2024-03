Corsa playoff. Lumezzane a Legnago per ripartire

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane è chiamato a dimostrare di poter puntare ai playoff nel match odierno in casa di un avversario che sta attraversando un bel momento di forma come il Legnago. La squadra di Franzini, al contrario, sta rallentando e deve fare i conti con diverse assenze. In effetti in terra veronese non saranno a disposizione gli squalificati Ilari e Righetti e il regista Taugourdeau, oltre ai lungodegenti Deratti e Troiani. "In settimana abbiamo avuto diversi problemi – spiega il tecnico rossoblù – che non hanno permesso alla squadra di allenarsi al completo. Questo, però, dev’essere di stimolo e non un alibi. Ho piena fiducia nella rosa, chi gioca sa cosa deve fare".

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano (Parodi), Dalmazzi, Regazzetti; Moscati, Pesce, Poledri (Calì); Capelli (Gerbi), Spini, Iori. All: Franzini

L.M.