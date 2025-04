Corsagna attende la finale play-off in Prima categoria, Ghivizzano brilla in Seconda

In Prima categoria nel girone "A", il Corsagna – cui non bastano i due gol di Fiumicino e la rete di Gabriele Pellegrini, contro il Pieve Fosciana che passa grazie a Vitrani, Lucchesi e alla doppietta di Borgia – aspetterà in finale play-off una tra Capezzano Pianore e Capannori, battuto dalla capolista. Stessa sorte è toccata al Diavoli Neri Gorfigliano, ormai retrocesso, contro il Romagnano e alla Folgor Marlia, proprio contro il Capezzano. Successo per l’Atletico Lucca che, con Bonini e Posarelli, ha battuto il Porcari (gol di Frugoli). Vittoria esterna con Ragghianti e Michetti per il Montecarlo a Chiazzano.

In Seconda categoria, nel girone "A", pari bianco per la Folgore Segromigno sul campo della Villafranchese e ko del Pieve San Paolo con il Pontasserchio. Nel girone "B" pareggio per il Piazza (Mezzani), con Giovani Via Nova, come, ma senza gol, tra Atletico Castiglione e Borgo a Buggiano e tra Fornaci e Pescia. Vittoria casalinga per l’Academy Tau (doppietta di Di Salvatore e rete di Lencioni) sul Valfreddana (Lazzari), per il Borgo a Mozzano (Di Santoro, Chelini e Fati) sul Gallicano (Brucciani) e del Cascio (che con Bonini e Baiocchi ha avuto la meglio sulla già retrocessa Morianese). Vittoria di misura del San Macario Oltreserchio, grazie a Niccoli, sul Chiesina Uzzanese. Successo esterno a suon di gol per il Ghivizzano che, con una doppietta di Piacentini e le reti di Dami, El Bassraoui e Marganti, batte il Molazzana che ha segnato con Pieroni e Marigliani. Tutto aperto in chiave play-out, mentre al Ghivizzano basta un punto per accedere direttamente alla finale play-off.

Al. Lomb.