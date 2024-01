Così in campo. Allo stadio Ardenza arbitra Rossini. Il via è alle 14,30

Allo stadio Armando Picchi, alle 14,30, il fischio d’avvio dell’incontro valido per la prima giornata di ritorno della serie D girone E tra il Livorno e il Poggibonsi. È la partita che dà il via alle gare di campionato del nuovo anno solare. Sia l’arbitro che gli assistenti appartengono alla sezione di Torino per il confronto di questo pomeriggio sul rettangolo dell’Ardenza. In base alle designazioni ufficializzate nei giorni scorsi a dirigere la sfida è dunque Giacomo Rossini, coadiuvato da Gheorghe Mititelu e da Paolo Cufari, tutti del capoluogo regionale piemontese. Uno sguardo alle formazioni delle squadre, stando alle ipotesi emerse alla vigilia.

LIVORNO: Biagini, Fancelli, Brenna, Nardi, Camara, Savshak, Giordani, Carcani, Cesarini, Sabattini, Cori. Allenatore Favarin.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Di Paola, Mazzolli, Martucci, Borri, Marcucci, Camilli, Vitiello, Barbera, Bigozzi. Allenatore Calderini.