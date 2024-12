COSì IN CAMPO. Arbitra Perri. Fischio d’inizio alle ore 15

Carrarese - Cesena

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovane, Belloni; Shpendi, Finotto. A disp. Chiorra, Mazzi, Motolese, Zanon, Cicconi, Capezzi, Maressa, Panico, Falco, Cherubini, Palmieri, Cerri, Capello. All. Calabro.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Berti, Calo, Bastoni, Celia; Antonucci, Kargbo. A disp. Pisseri, Chiarello, Ciofi, Donnarumma, Saber, Mendicino, Adamo, Piacentini, Pieraccini, Francesconi, Tavsan, Van Hooijdonk. All. Mignani.

Arbitro: Perri di Roma; assistenti Ceolin di Treviso e Trasciatti di Foligno; quarto ufficiale Dini di Città di Castello; var Minelli di Varese; avar Pagnotta di Nocera Inferiore.

CARRARA – Il Cesena ritrova Ceesay e Bastoni, che hanno scontato il turno di squalifica e che potrebbero tornare entrambi titolari. In difesa si giocano un posto Curto e Celia mentre in attacco c’è il solito ballottaggio per i due posti a disposizione. Antonucci sembra in vantaggio per una maglia. L’altra se la contendono Kargbo, Tavsan e Van Hooijdonk. In casa Carrarese rientra tra i convocati Motolese mentre rimangono fuori Grassini, Cavion ed Hermannsson. Allo stadio dei Marmi questo pomeriggio sono attesi poco più di 200 tifosi del Cavalluccio che si accomoderanno in curva sud. La prevendita è andata molto meglio nei settori riservati al pubblico di casa e si dovrebbe anche stavolta superare la quota dei 3000 spettatori come successo anche col Cosenza. Prima del calcio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Marco Cacciatori, storico bomber della Carrarese scomparso in settimana.