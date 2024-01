Così le altre. Bartoli: "L’Asta c’è». Argilli: "Il Mazzola cerca il riscatto»

Non c’è solo Sinalunghese – Siena Fc come scontro tra senesi per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana girone B. Il programma odierno infatti prevede anche il derby cittadino tra Asta Taverne e Mazzola, che tornano ad incontrarsi a distanza di quel 7-1 per la squadra di Argilli che provocò il cambio sulla panchina arancioblu. Rispetto a quell’occasione però l’Asta è decisamente cambiata e ha sistemato le cose in difesa come dimostra l’ottimo pareggio a reti bianche strappato a Castiglion Fiorentino domenica scorsa. "La squadra sta bene, l’infermeria si è svuotata – ha detto il mister Bartoli –. Siamo affaticati dal match di domenica perché il campo era pesante ma in sfide come quella di oggi la stanchezza non si deve far sentire, l’adrenalina deve far passare tutto". Lo storico di questa stagione tra le due squadre vede il Mazzola in vantaggio con tre vittorie e su tre. "Il passato non deve essere un ricordo negativo per i ragazzi che devono vivere la partita in maniera piacevole – ha concluso Bartoli –. Noi abbiamo bisogno della vittoria e lo stesso si può dire degli avversari dopo la sconfitta beffarda che hanno subito, si sentiranno un po’ derubati. Non ci resta che vedere cosa accadrà: è un derby e io mi aspetto di tutto".

In casa Mazzola parola a mister Argilli: "Sarà una bella partita tra due squadre in salute e vogliose di punti. I nostri avversari rispetto all’andata sono cambiati tanto e saranno pericolosi, ma noi vogliamo riscattarci e fare punti. Immagino che avranno un legittimo desiderio di rivincita dopo le nostre vittorie stagionali tra andata e Coppa ma al di là dei precedenti sono una buona squadra che attraversa un bel momento". In questi giorni di allenamento i ragazzi mi sono sembrati in salute dopo le fatiche di sabato sera". Torna in campo anche la Colligiana che al ‘Gino Manni’ attende il Signa, seconda forza del campionato.

Guido De Leo