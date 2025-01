COVISOC. Stipendi saldati dopo la scadenza . Il Rimini rischia la penalizzazione

Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale federale nazionale quattro club di serie C. C’è anche il Rimini, attualmente settimo in classifica nel girone B a -6 da Arezzo e Vis Pesaro.

Stefania Di Salvo, amministratore unico della società romagnola, è stata deferita per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre, al pagamento degli emolumenti dei tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2024. Il Rimini adesso rischia una penalizzazione di due punti in classifica.