Cremisi a Castelfidardo. Il Tolentino insegue il nono risultato utile

Il Tolentino oggi alle 15 è di scena a Castelfidardo. Seconda trasferta di fila per i cremisi, dopo quella di sette giorni fa a Montecchio. Due punti separano le due formazioni: i ragazzi di mister Possanzini ne hanno 26, i fidardensi 24. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio. I biancoverdi di casa inseguono la prima vittoria del 2024, avendo iniziato l’anno con due pareggi nelle partite finora disputate. Il Tolentino, invece, arriva da otto risultati utili consecutivi e scende in campo con l’obiettivo di allungare ancora questa striscia positiva. Il tecnico cremisi deve fare a meno degli squalificati Frulla (una giornata ai box) e Salvucci (due turni di stop). Probabilmente, al posto del capitano – uno dei giocatori più forti e rappresentativi della stagione – tornerà titolare Bracciatelli (foto), il quale si sta lasciando alle spalle un fastidioso infortunio. Ma le scelte di Possanzini possono essere diverse, avendo una rosa piuttosto ampia di giocatori. Sul fronte opposto la società ha cercato rinforzi e uno degli ultimi arrivati è Eugen Sidorenko, il quale, alla vigilia della sfida, ha caricato così i suoi compagni: "Siamo una buona squadra e andremo a giocare contro un Tolentino che è vero... Faremo sicuramente di tutto per ottenere tre punti importanti". Insomma, i presupposti per assistere a un match vibrante ci sono, eccome.

Nel frattempo in casa cremisi sono state salutate con soddisfazione le convocazioni di alcuni giocatori con le varie rappresentative, prima fra tutte quella del promettente Paolo Cicconetti, 15 anni, attaccante esterno destro in forza alla formazione Allievi. Un prodotto del vivaio cremisi chiamato a vestire la maglia della rappresentativa nazionale dilettanti nel raduno territoriale dell’area centro che inizierà martedì a Roma. Sono stati convocati invece con le "selezioni" regionali il portiere Tommaso Orsini (Under 19), Alex Gabrielli, Alessandro Filippetti e Paolo Zannotti (Under 17), oltre allo stesso Cicconetti (Under 15).

m. g.