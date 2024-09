Crer. Alberici, ecco la rielezione. Sì dal 60% delle società

"Forza dilettanti, forza Emilia Romagna". Così Simone Alberici ha festeggiato ieri la sua riconferma a presidente del Crer dopo le elezioni svoltesi a Bologna Fiere, alla presenza di circa il 60% delle società aventi diritto. Il 44enne avvocato parmense, candidato unico, ha fissato alcuni degli obiettivi entro il 2028: più risorse per le società, rapporto con i professionisti e valorizzazione commerciale del brand. Durante la giornata, aperta dal commosso ricordo dei consiglieri Dorindo Sanguanini e Celso Menozzi, ha visto l’assemblea rinnovare anche la fiducia anche ad Alessandro D’Errico per il calcio a 5 e ad Alberto Malaguti per il femminile, eleggendo all’unanimità i 9 nuovi consiglieri regionali fra cui il modenese Vincenzo Credi, poi Biagio Dragone, Domenico Minguzzi, Franco Fancelli, Giacomo Fantazzini, Mauro Gianni, Giuliano Gandolfi, Lanfranco Mongardi e Sergio Franco. Eletti anche i nuovi revisori dei conti (Patrizia Brunelli, Gloria Mazziga e Tommaso De Vincenzi e i supplenti Vincenzo Rizzardi e Stefano d’Orsi) e i delegati assembleari Mario Fantini, Andrea Boni, Daniele Bandini, Fausto Franchini, Iacopo Annese, Lorenzo Bongiovanni e Massimiliano Rolandi e i supplenti Andrea Fiumi, Daniele Maini, Giovanni Grassi, Giovanni Maggi e Oberdan Melini. Sono state anche accolte le designazioni del presidente Alberici per le elezioni Lnd: Giancarlo Abete presidente, Cristian Mossino vice e Gianni Cadoni vice dell’area Centro.

Davide Setti