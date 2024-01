Crisi biancorossa. Minnozzi: "Maceratese, altri due punti persi»

"La miglior medicina in queste situazioni delicate è quella del lavoro, purtroppo la fortuna in questo momento non ci sta aiutando ma solo rimanendo tutti uniti si esce da questi periodi negativi". Così Matteo Minnozzi, attaccante della Maceratese, autore del gol del momentaneo vantaggio nella sfida interna che i biancorossi hanno pareggiato 1-1 contro l’Urbania. "Di certo – continua il giocatore – non è sicuramente un bel periodo per noi. Abbiamo subito la seconda rimonta nel finale in tre giornate, e così ancora una volta non siamo riusciti a conquistare quei tre punti che per quanto mostrato sul terreno di gioco avremmo sicuramente meritato". E così ancora una volta la gara lascia dei rimpianti. "C’è il rammarico – spiega l’attaccante, alla prima stagione in maglia biancorossa – di non essere riusciti a chiudere la partita anzitempo con le occasioni che abbiamo avuto nel secondo tempo. Per quanto riguarda la prestazione e l’impegno non ho nulla da dire ai compagni perché hanno dato tutto dal primo all’ultimo minuto".

Per la Maceratese adesso inizia una settimana delicatissima perché nel prossimo turno sarà di scena al Polisportivo contro la Civitanovese, in un derby che per i biancorossi e per i tifosi può significare tanto contro la prima della classe. "È una partita – dice Minnozzi – che si prepara da sola per il carico emotivo che ha dietro, andando anche al di là dei tre punti. Questa settimana ci alleneremo al massimo come sempre, facendo il doppio degli sforzi perché vogliamo a tutti i costi ottenere un risultato positivo per far gioire la piazza, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno, e sappiamo per loro quanto questo derby può significare".

Marco Natalini