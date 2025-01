Crisi Follonica Gavorrano. Passa anche il Figline

E’ ufficialmente aperta la crisi del Follonica Gavorrano. Anche col Figline arriva una beffa finale che fa scivolare oramai nella zona calda della classifica i minerari. Il Figline la ribalta nel finale e batte a domicilio 2-1. Prima frazione a prevalenza Follonica Gavorrano. Al 14’ si rende pericoloso il Figline su calcio piazzato, Nobile di testa mette di poco fuori. Al 23’ la percussione centrale di Aprili termina con una parata di Antonini senza troppi patemi. Al 38’ arriva il meritato vantaggio del Follonica Gavorrano: Lo Sicco dalla bandierina trova la conclusione di Kondaj da fuori, la palla arriva a Giustarini che di testa batte Pagnini e porta i biancorossoblù sull’1-0. Al rientro in campo il Figline opera due cambi, ma è il Follonica Gavorrano ad andare vicino al raddoppio: Souare di testa colpisce bene ma trova un prodigioso intervento di Pagnini. Al 20’ da una disattenzione difensiva del Follonica Gavorrano nasce il pareggio del Figline: Ciravegna recupera palla e batte Antonini, riportando la gara in equilibrio. Al 39’ ci prova Gozzerini con un diagonale pericoloso che termina a lato. Dall’altra parte è Bramante al 41’ a impegnare Pagnini. Al 47’ Dama porta in vantaggio il Figline, dopo aver ribattuto in rete una conclusione deviata dalla difesa.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Masini (18’ st Cret), Souare (34’ st Rosini), Kondaj, Scartabelli (29’ st Morgantini), Lo Sicco, Giustarini (43’ st Tatti), Bramante, Arrighini. All. Masi.

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Noferi (18’ st Cavaciocchi), Borghi (1’ st Gozzerini), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili, Bruni (1’ st Dama), Milli, Ciravegna (39’ st Mugelli). All. Brachi.

Reti: 38’ Giustarini, 20’ st Ciravegna, 47’ st Dama.

Note: espulso Dama per doppia ammonizione al 47’ st.