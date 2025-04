Cristian Bucchi: "Prestazione ottima, ma sconfitti dall'Entella"

È rammaricato Cristian Bucchi (nella foto) al termine della gara con l’Entella. "Peccato che non sono arrivati i punti perché la prestazione è stata ottima. Sono dispiaciuto per i ragazzi perché uscire dal campo sconfitti non rende merito loro e non li ripaga di quello che hanno messo nei novanta minuti". L’allenatore entra, poi, nel dettaglio della gara: "L’Entella ha dimostrato perché è prima. Sono solidi, giocano sulle seconde palle, cercano l’ampiezza, riescono a portare sempre gli episodi dalla loro parte. Hanno vinto il campionato con merito. I due gol subiti sono state due situazioni rocambolesche. Da parte nostra c’è il rimpianto per non aver concretizzato le tante occasioni che abbiamo avuto. Certe situazioni vanno tramutarle in rete. Per la mole di gioco che produciamo dobbiamo realizzare di più". Bucchi spiega le sostituzioni. "Sullo 0-2 ho cambiato tutti e tre i centrocampisti contemporaneamente perché volevo più energia per andare in pressione per cercare di recuperare più velocemente palla". In sala stampa si presenta anche il difensore Matteo Gilli. "Peccato sopratutto per il primo tempo dove abbiamo avuto diverse occasioni. Potevamo almeno portare a casa un punto. Non usciamo ridimensionati, anzi cresce la consapevolezza nei nostri mezzi. Chiaro che dobbiamo migliorare quegli aspetti che ci servono per essere più incisivi. Adesso abbiamo due partite da non sbagliare per chiudere bene la stagione regolare prima di pensare ai playoff".

A.L.