Cristian Serpini celebra la vittoria a Terni: Carpi salvo con 3 giornate d'anticipo

In quasi 2 anni a Carpi di successi pesanti ne ha festeggiati tanti Cristian Serpini, ma quello di Terni vale davvero doppio perché confeziona il secondo capolavoro della sua gestione dopo il salto in C. "È la vittoria più bella di questi 24 mesi – spiega – perché definisce il primo grande obiettivo della stagione. La cercavamo e la volevamo a tutti i costi da un po’, i ragazzi sono stati meravigliosi e una dedica va a tutti loro. Hanno vinto e convinto in una gara difficilissima, salvarsi a 3 giornate dalla fine è tanta roba, farlo a Terni ancora di più. La gara? Sapevamo che per vincere saremmo dovuti passare da momenti di loro grande pressione e di nostro sacrificio, per 45’ abbiamo tenuto molto bene il campo contro una grande Ternana, nella ripresa ci siamo alzati col palleggio e al contrario di altre volte abbiamo sfruttato le occasioni create, ma siamo stati anche molto bravi difensivamente a non concedere nulla". Ora resta il sogno playoff più che vivo. "Ora godiamo (sorride, ndr), poi ne riparliamo da martedì, abbiamo 3 gare da fare in cui vogliamo fare il massimo per non rovinare questi eccellenti 8 mesi".