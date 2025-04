Cristian Serpini: "Playoff sfumati, ma la squadra ha lottato con generosità"

C’è grande amarezza ma anche la consapevolezza di aver affrontato un grande avversario nelle parole di mister Cristian Serpini. "Siamo molto rammaricati perché i playoff sono svaniti – spiega il tecnico mentre in pullman la squadra raggiunge Olbia per prendere il traghetto – abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare lo 0-2 ma non è bastato. I ragazzi hanno giocato una gara generosa, purtroppo qualche errore nostro e le loro individualità hanno fatto la differenza nel finale. Abbiamo provato fino alla fine a prendere quel punto che ci avrebbe tenuto in corsa, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo che conferma come dobbiamo ancora crescere per competere con queste corazzate". Domenica arriva un Sestri che è ancora in corsa salvezza. "Noi non regaleremo nulla a nessuno – conclude – cercando di fare il massimo per l’ultima gara davanti ai nostri tifosi". In casa sarda mister Alfonso Greco applaude i suoi. "In questo girone si paga ogni amnesia, siamo partiti male poi sul 2-0 abbiamo avuto 10’ in cui ci siamo complicati la vita da soli, ma nel finale abbiamo legittimato la vittoria".