Cristiano Ronaldo, gli arabi non gradiscono il gestaccio: multa e squalifica

Una gioranta di squalifica e 30.000 riyal di multa (circa 8 mila dollari). Costa caro a Cristiano Ronaldo il gesto volgare fatto in campo durante lo scorso fine settimana. La Federcalcio saudita non ha gradito l'atteggiamento del capitano dell'Al-Nassr, che ha infranto le regole contro la provocazione del pubblico durante una partita. L'episodio è avvenuto nel match contro l'Al-Shabab, in cui la squadra guidata dalla stella portoghese ha trionfato 3-2. Durante l'incontro i tifosi avversari hanno schernito CR7 intonando il nome di Lionel Messi, con l'asso portoghese che ha deciso di rispondere avvicinando una mano all'inguine e l'altra all'orecchio nell'esultanza per aver segnato il gol decisivo. L'accaduto non è passato inosservato, con il video del gesto che è subito diventato virale, causando reazioni di indignazione nella comunità araba. Il comitato della Federcalcio saudita ha così deciso di punire Cristiano Ronaldo sia con una squalifica di una giornata che con una multa di 10.000 riyal sauditi alla Federazione e 20.000 riyal ad Al-Shabab per coprire le spese legali di presentazione della denuncia. La decisione del massimo organo calcistico saudita non sarà appellabile. CR7 dal canto suo ha provato a difendersi, come riferito dal quotidiano sportivo Al-Riyadiya: "Rispetto tutte le squadre contro cui gioco - ha raccontato il portoghese - un gesto del genere esprimeva forza e vittoria. Non un'offesa. Si tratta di qualcosa di accettabile in Europa."