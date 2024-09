Crocevia Santa Maria contro il Monterappoli. Castelfiorentino United in casa col Corazzano

Tre le compagini del circondario di scena nel secondo fine settimana dedicato alla Coppa Toscana di Seconda Categoria, quando a partire dalle 15.30 si giocheranno le seconde gare del triangolare del primo turno. Nuovo derby empolese per il Santa Maria, che dopo aver ceduto 3-2 in casa al neopromosso Avane, adesso andrà a far visita a Cambiano al Monterappoli. Ai gialloblù di mister Tamburini serve vincere a tutti i costi, possibilmente con più di una rete di scarto per sperare ancora nella qualificazione.

In settimana, dopo la prima amichevole contro una squadra di tre categoria sopra come il Certaldo (Eccellenza) i ragazzi di mister Bruno hanno affrontato un altro test decisamente probante contro il Castelfiorentino United (Promozione), mettendo ‘benzina’ preziosa nelle gambe. Al Mediceo di Ponte a Cappiano, invece, i padroni di casa ricevono il Corazzano con l’obiettivo di riscattare l’immeritato ko all’esordio sul campo del Montaione. Solo in caso di vittoria, infatti, i calligiani potranno conservare qualche speranza di qualificazione al secondo turno. I due precedenti dello scorso anno sorridono al Ponte a Cappiano, capace di vincere sia in casa (2-0) che in trasferta (1-0).