Cubino, matricola da urlo. La vetta non è per caso

La matricola terribile Cubino si è ripresa la vetta del girone A. Dopo il blackout di Casalguidi, i ragazzi del presidente Francesco Conticini, sono tornati a mettere in mostra quelle qualità che avevano permesso loro di guidare la classifica in precedenza. Non è un caso se dopo sei giornate la squadra allestita dal ds Pablo Romagnoli si trova a guadare le avversarie dall’alto. Il buon inizio del Cubino allenato dal tecnico Jacopo Bonciani si deve anche a una rosa che consente di avere ricambi importanti che possono spostare gli equilibri. Il segreto? Oltre a quanto detto primi anche lo spirito del gruppo, nessuno escluso. Anche chi esce dalla panchina.

"E’ vero, siamo partiti con la marcia giusta ma a testa bassa – precisa il direttore generale del Cubino, Lorenzo Piani (nella foto) – e con grande umiltà. Il gruppo è il nostro valore aggiunto, che va in campo concentrato senza pressioni, per cercare di divertirsi alla domenica. Anche fuori dal terreno di gioco regna lo stesso spirito, un rapporto splendido con l’allenatore Bonciani e con il ds Romagnoli. Come matricola siamo partiti concentrati per arrivare prima possibile alla salvezza di un campionato mai disputato a dieci anni dalla nostra fondazione. Con i vari Tacchi, Paggetti, Schenone, Bussotti, Chiesi e Pelhuri, quest’ultimo ci ha fatto vincere alla prima giornata, sono alcuni giocatori del Cubino allineati come gli altri sulla stessa linea, tutti determinati a rispondere alla chiamata".

E domenica sul campo dell’Ovest sarà una sfida che promette scintille. "Sarà difficile affrontare l’Ovest, una buona squadra che ha fame di risultati anche con il cambio dell’allenatore. Il Cubino ha la stessa motivazione di loro, quella di far bene. Pertanto sarà una sfida molto interessante".

Giovanni Puleri