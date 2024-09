Cuoio in crescita Pari a Ponte Buggianese

PONTE BUGGIANESE

1

CUOIOPELLI

1

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Sanzone (78’ Cecchi), Kapidani (64’ Martinelli), Birindelli (64’ Sgherri), Chelini, Palmese, Sali, Pievani, Fantini, Bellandi G. (89’ Bellandi F.), Gargani; a disposizione Calu, Seghi, Zani. Allenatore Federico Vettori.

CUOIOPELLI: Papeschi, Arrighini, Porcellini, Burato, Milani (75’ Innocenti), Luka, Hanxhari (79’ Tassi), Vannuzzi (52’ Pinna), Matteoli (81’ Maglio), Ferraro, Campo (62’ Turini); a disposizione Brogi, Arrigucci, Bindi, Tuzi. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Gabriele Giusti di Livorno.

Marcatori: 12’ Matteoli, 30’ Gargani.

Note: ammoniti Papeschi, Matteoli, Luka della Cuoiopelli, Birindelli, Chelini e Sali del Ponte Buggianese.

PONTE BUGGIANESE - Un caldo asfissiante ha salutato la prima partita ufficiale della Cuoiopelli 2024-2025. I biancorossi di Francesco D’Addario hanno pareggiato uno a uno la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza in trasferta contro il Ponte Buggianese. Rispetto alla rosa annunciata, la Cuoio ha inserito Burato e Matteoli (ex serie D) che si stavano allenando dall’inizio della preparazione con il tecnico Francesco D’Addario ma che sono stati ufficialmente tesserati negli ultimi giorni.

Una Cuoio giovane e agguerrita ha avuto un po’ di difficoltà nel primo tempo, pur essendo passata in vantaggio dopo appena dodici minuti con Matteoli che si è presentato davanti a Rizzato e l’ha battuto con una conclusione molto precisa. Il primo tempo è stato di marca del Ponte Buggianese che ha giocato meglio dei conciari ed è riuscito a riacciuffare il punteggio con Gargani che ha approfittato di un errore della difesa ospite sulla destra e ha battuto Papeschi. Nella prima frazione la Cuoiopelli reclama anche un calcio di rigore per fallo su Ferraro.

Nel secondo tempo la compagine di D’Addario è tornata in campo con un piglio diverso e più aggressiva e ha tenuto maggiormente il possesso palla stazionnando prevalentemente nella metà campo del Ponte Buggianese. L’occasione da gol più importante i conciari l’hannoa vuta con Matteoli che però è stato messo giù in area. Ma l’arbitro, nonostante i reclami dei biancorossi, non ha concesso il tiro dagli undici metri. Gara di ritorno a Santa Croce mercoledì 18 settembre (orario da definire). E domenica inizia il campionato. La Cuoio gioca in casa la gara di debutto contro la neopromossa Sestese.