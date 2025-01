Cuoiopelli-Castelnuovo Garfagnana. Campo porta avanti i biancorossi. Ma gli ospiti ribaltano il risultato

CUOIOPELLI

1

CASTELNUOVO

2

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi (54’ Arrigucci), Porcellini, Maglio (85’ Bindi), Covino, Duranti, Vannuzzi (62’ Tassi), Mancino (71’ Pinna), Turini, Ferraro, Campo (87’ Mancini); a disposizione Pannocchia, Bocini, Innocenti, Ceglie. Allenatore Francesco D’Addario.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Lunardi (87’ Gabrielli), Filippi (86’ Satti), Fall (85’ Ramacciotti), Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani; a disposizione Nucci, Bonaldi, Magera, Tocci, Fruzzetti, Fanani. Allenatore Walter Vangioni.

Arbitro: Gabriele Giusti di Livorno (assistenti Davide Valeri di Firenze e Gabriele Checchi di Viareggio).

Marcatori: 17’ Campo, 45’ Campani, 66’ El Hadoui.

Note: ammoniti Tuzi, Maglio e Arrigucci della Cuoiopelli, Grassi e Rossi del Castelnuovo Garfagnana.

SANTA CROCE - Niente da fare. La Cuoiopelli, che ieri contro il Castelnuovo Garfagnana seconda forza del campionato ha dato l’impressione di poter svoltare il suo campionato, non riesce a conquistare punti. Il nuovo anno comincia come era finito quello vecchio. Con una sconfitta. Ma, forse, con qualche consapevolezza in più per i biancorossi di D’Addario, passati in vantaggio al 17’ con Campo e raggiunti all’ultimo minuto della prima frazione da Campani. Così, da poter rientrare negli spogliatoi con un gol di vantaggio, i conciari hanno subito, per l’ennesima volta, la delusione del gol nel finale di tempo. Nella ripresa Fogli e compagni si sono ripresentati ben messi in campo. Ma al 66’ sono stati puniti, oltremodo rispetto ai propri demeriti e ai meriti del Castelnuovo, da El Hadoui che ha portato avanti gli ospiti. In panchina D’Addario ha portato il nuovo attaccante Francesco Ceglie che sta ritrovando la forma migliore. Su di lui sono riposte le speranze per qualche gol in più.