Cuoiopelli-Certaldo 2-2: Pareggio e addio all'Eccellenza per la Cuoiopelli

CUOIOPELLI2CERTALDO2

CUOIOPELLI: Fogli, Covino (63’ Mancini), Porcellini, Bocini, Ferraro, Hanxhari, Vannuzzi, Tassi, Campo, Pinna (63’ Maglio), Rocco; a disposizione Pannocchia, Archinucci, Mancino, Tuzi, Turini. Allenatore Francesco D’Addario.

CERTALDO: Gasparri (90’ Mengoni), Pagliai, Piochi (84’ Innocenti), Zefi, Usai, Bettoni, Pieracci, Cito, Oitana (67’ Corsi), Grillo (74’ Cenni), Boumarouan; a disposizione Lastrucci, Lebbaraa, Ciappi, Iasparrone, Lo Guzzo. Allenatore Marco Corsi.

Arbitro: Lapo Ponzalli di Prato (assistenti Francesco Cerino di Lucca e Omar Abdulkadir di Empoli).

Marcatori: 13’ e 21’ Oitana, 26’ Pinna, 96’ Mancini.

Note: ammoniti Bettoni e Porcellini.

SANTA CROCE – La Cuoiopelli chiude il campionato con un pareggio, saluta l’Eccellenza e una stagione nata disgraziata per la nota situazione economica societaria e finita con l’ultimo posto. I ragazzi di Francesco D’Addario, lo stesso tecnico e tutto lo staf, a cominciare dal direttore sportivo Stefano Costa, meritano un plauso per come hanno affrontato l’intero campionato, per come non hanno mai mollato e per come hanno onorato tutte la partite anche dopo la matematica retrocessione in Promozione. Come quella di ieri contro il Certaldo che aveva assoluta necessità di vincere per cercare di conquistare la migliore posizione play out nei confronti dei Mobilieri Ponsacco per giocare in casa lo spareggio salvezza e avere due risultati su tre a disposizione. Certaldo avanti con Oitana in appena otto minuti. Ma, alla fine, la Cuoiopelli mai doma è riuscita, prima ad accorciare le distanze con Pinna, poi a mantenere in vita la gara e in bilico il risultato e alla fine a pareggiare con un colpo di testa di Mancini.

I gol: al 13’ Oitana supera Fogli con un bel sinistro da fuori area e otto minuti dopo si ripete su servizio di Pagliai mandando la sfera quasi a toccare il secondo palo. La Cuoiopelli accorcia con Pinna che, al 26’, segna correggendo in rete un cros rasoterra di Rocco. Al 96’ il colpo di testa per il definitivo 2-2 di Mancini.