Cuoiopelli-Montespertoli. I gol di Rosi e Lotti in venti minuti nel primo tempo piegano le gambe ai biancorossi di Santa Croce

CUOIOPELLI 0 MONTESPERTOLI 2

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Bindi (78’ Tuzi), Hanxhari, Porcellini, Duranti, Vannuzzi (79’ Rocco), Mancino, Turini (70’ Maglio), Ferraro, Campo (60’ Ceglie); a disposizione Pannocchia, Innocenti, Tassi, Pinna, Mancini. Allenatore Francesco D’Addario.

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi (75’ Fiaschi), Liberati, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi, Anichini, Lotti (78’ Vangi), Maltomini (72’ Corsi), Biliotti (78’ Cremonini); a disposizione Romano, Biagi, Veraldi, Lensi, Marchi. Allenatore Luigi Sarti.

Arbitro: Edoardo Pisaneschi di Pistoia (assistenti Lorenzo Dario Puccini di Pontedera e Edoardo Bo di Livorno).

Marcatori: 19’ Rosi, 37’ Lotti.

Note: ammonito Corradi.

SANTA CROCE – Con due gol in venti minuti, nella parte centrale del primo tempo, il Montespertoli batte la Cuoiopelli al Masini. Ancora una sconfitta per i biancorossi di Santa Croce, ormai avviati a un finale di campionato che sarà solo di attesa della matematica certezza della retrocessione in Promozione. Rosi al 19’ e Lotti al 37’ hanno praticamente chiuso la partita a favore del Montespertoli prima che terminasse la prima frazione di gioco. La Cuoiopelli ha giocato, ancora una volta, la sua partita onesta e con impegno. Ma, ormai è chiaro, in questo campionato serve altro. Serve l’esperienza che i ragazzini di D’Addario non hanno e serve quella scaltrezza che si acquisisce solo con qualche campionato sulle spalle. I biancorossi in molte giocate mettono in pratica quello che il tecnico – abituato a lavorare con i giovani di settori giovanili importanti come Fiorentina e Tau Altopascio – chiede loro. Ma nel calcio contano i risultati e quest’anno la Cuoio – partita già con poche speranze di salvezza – di risultati non ne ha ottenuti, come dimostrano i soli quattro punti in classifica.