Cuoiopelli-Pro Livorno Sorgenti. Finale ancora amaro. Campo-gol non basta

CUOIOPELLI

1

PRO LIVORNO SORGENTI

2

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Maglio, Innocenti, Porcellini, Vannuzzi, Tassi (55’ Ferraro), Pinna (70’ Mancini), Campo (87’ Rocco), Turini (55’ Cavallini); a disposizione Pannocchia, Bocini, Bindi, Hanxhari, Mancino. Allentore Francesco D’Addario.

PRO LIVORNO SORGENTI: Bettarini, Faye, Lischi, Freschi (85’ Marchetti), Rotunno, Signorini, Sottile, Santagata, Morelli, Gjini (63’ Pratesi), Casanova; a disposizione Strambi, Buonaccorsi, Maffei, Putrignano, Romanacci, Di Tora, Tantardini. Allenatore Federico Bandinelli.

Arbitro: Tommaso Bulletti di Pistoia (assistenti Davide Giunta di Firenze e Alessia Lisi di Empoli).

Marcatori: 30’ e 87’ Morelli, 60’ Campo.

Note: espulsi per doppia ammonizione all’80’ Maglio e al 90’ Ferraro; ammoniti Tassi, Ferraro, Maglio della Cuoiopelli, Freschi e Casanova della Pro Livorno Sorgenti.

SANTA CROCE – La Cuoiopelli gioca meglio della Pro Livorno Sorgenti, ma commette due errori fatali dai quali sono scaturiti i gol grazie ai quali la squadra di Bettarini porta a casa tre punti. Oltre ai due errori nelle azioni delle reti ospiti, da evidenziare anche le due ingenuità di Maglio e Ferraro che in pochi minuti hanno rimediato due ammonizioni ciascuno e sono stati espulsi. La solita Cuoio di tutte le precedenti tredici partite. Volitiva, capace di tenere in mano a lungo le redini del gioco, ma molto poco pungente in attacco. E quando D’Addario (squalificato) ha mandato in campo Cavallini, Ferraro e il "toro" Mancini per cercare di infoltire l’avanti biancorosso, non ha ottenuto i risultati sperati perché Cavallini e Mancini sono stati poco incisivi e Ferraro si è fatto espellere. Nel primo tempo Pro Livorno avanti al 30’: Tuzzi effettua un retropassaggio avventato, Morelli si avventa sulla palla e infila Fogli. Nel finale conclusione di Campo centrale e colpo di testa di Pinna, su cross di Turini, che Bettarini respinge sulla linea con una parata miracolosa. Nella ripresa Cuoiopelli in avanti e Pro Livorno di rimessa. Fogli effettua un paio di buoni interventi e al 60’ Campo pareggia con una conclusione ravvicinata su cross dalla sinistra. All’87’ Campo perde malamente palla al limite dell’area ospite, la Pro Livorno riparte veloce e segna con Morelli che ribatte in rete una respinta di Fogli su conclusione di Casanova. Ancora un finale amare per la Cuoio.