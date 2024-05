Curiosità. Anche in Australia esiste una squadra chiamata Siena Fc

Tante le curiosità che girano ogni volta intorno all’universo Robur: una, a riportarla il Fol, è che in Australia esiste una società che porta la stessa denominazione di quella fondata da Simone Giacomini, Siena Football Club. Fa parte della Sunshine Coast Churches Soccer Association e fa capo alla Siena Primary School e al Siena College di Sippy Downs. Il club in questione è stato fondato nel 2003, non ha scopo di lucro, ed è considerato uno dei più grandi dell’associazione, con 265 giocatori suddivisi in ventiquattro squadre e cinquantadue tra allenatori e manager, tutti volontari.

A capo del Siena Fc, quello australiano, c‘è Shannon Volp, alla vice presidenza Shane O’Leary. E se le maglie da gioco originali erano grigio-nere (il grigio è anche il colore predominante nel logo), quelle correnti sono ovviamente bianconere.