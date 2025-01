CURIOSITà. Militello premia l’autogol con il Pineto. La "Frittata» su Striscia La Notizia

Amaranto alla ribalta nazionale. Non per un bel gesto tecnico però, bensì per il clamoroso autogol di Gaddini contro il Pineto. L’inviato di Striscia La Notizia, Cristiano Militello, ha infatti inserito l’autorete in uno dei suoi consueti servizi calcistici, noti per la loro natura goliardica, nella sezione "Premio frittata". La puntata del celebre programma televisivo è andata in onda lunedì scorso su canale 5. L’Arezzo calcio è insomma finita sulle reti nazionali per una sera, strappando un sorriso a migliaia di telespettatori. Un sorriso a denti stretti, però, per i sostenitori amaranto.