Da ora i punti pesano di più

Terza di ritorno nel girone A di Eccellenza. Il Cenaia ospita il Montespertoli e ha bisogno dei tre punti per cercare di riagganciare la zona play off. Il Fratres Perignano, dopo la goleada casalinga di domenica scorsa contro il Fucecchio, prova a conquistare a Certaldo il primo successo in trasferta dell’era Fanani. In trasferta, a Castelnuovo Garfagnana, anche i Mobilieri Ponsacco. E per i rossoblu di Tocchini il compito è senza dubbio arduo. Fuori casa anche la Cuoiopelli che cerca punti e fiducia sul terreno del Real Forte Querceta (una delle squadre che più stanno deludendo in questa stagione).

Eccolo il quadro della terza giornata di ritorno per le quattro compagini di Eccellenza della Valdera e del comprensorio del Cuoio. A questo punto della stagione il tempo comincia a stringere perché è sempre più difficile recuperare punti a chi sta davanti. Lo sa bene il Cenaia che nelle ultime cinque-sei giornate ha perso terreno dalla vetta e dalla capolista Camaiore. Non c’è più tempo da perdere per gli arancioverdi. Il Montespertoli (che sarà privo di Giacomo Rosi squalificato) è una squadra difficile da affrontare ed è reduce dal successo di Viareggio. Sarà un’altra battaglia, come quella di Cecina, dove il Cenaia ha pareggiato creando quattro-cinque nitide palle gol per vincere.

A Certaldo il Fratres Perignano prova a dare seguito alla straripante vittoria sul Fucecchio. Sarà una gara tosta, ma il Perignano ha le carte in regola per vincerla. Nel Certaldo mancherà lo squalificato Alessio Signorini. Più difficile il compito dei Mobilieri Ponsacco a Castelnuovo Garfagnana contro la seconda forza del campionato. Nei locali l’assenza di Luigi Grassi peserà non poco, ma la forza del Castelnuovo (in particolare in casa) e ormai nota. I Mobilieri dovranno fare la partita perfetta per conquistare punti.

La Cuoiopelli a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta vuol cominciare a fare punti. I conciari dovrebbero recuperare per domani Ferraro, Ceglie e Turini (tutti influenzati). Ha rescisso il contratto Lorenzo Cavallini che si sta allenando con il Fucecchio.